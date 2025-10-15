Digitalisierung, Work-Life-Balance, konstruktiv debattieren - das hätten sich viele Mitglieder des Bundestags in ihrem Berufsleben gewünscht.

Die Bertelsmann-Stiftung hat mit 30 ehemaligen MdBs Interviews über die Arbeit geführt. Die Ex-Politikerinnen und Politiker kritisierten zum Beispiel, dass Dokumente und Informationen nicht digital vorlagen, dass Prozesse bürokratisch und langsam waren, dass Tagesordnungen zu voll gewesen seien. Späte Plenardebatten und volle Terminkalender erschwerten außerdem die Vereinbarkeit mit einer Familie.

Laut der Studie sind viele Abgeordnete hoch belastet. In der letzten Legislaturperiode hätten sich mehr als 150 MdBs freiwillig für ein Ausscheiden aus dem Parlament entschieden. Damit Bundestag und Demokratie besser funktionieren, empfehlen die Forschenden familienfreundlichere Arbeitszeiten, mehr digitale Arbeitsmöglichkeiten und schnellere Abläufe.