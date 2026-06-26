Wenn das Smartphone oder die Waschmaschine kaputt ist, kaufen wir oft direkt ein neues Gerät - weil Reparieren in vielen Fällen zu umständlich, oder gar nicht erst möglich ist.

Der Bundestag hat neue Regeln beschlossen, mit denen sich das ändern soll. Grundsätzlich müssen viele Elektrogeräte in Zukunft so gebaut werden, dass man Teile austauschen kann. Die Hersteller dürfen auch nicht mehr vorschreiben, dass nur Original-Teile genutzt werden dürfen. Und: Die Hersteller werden verpflichtet, die Produkte mehrere Jahre zu reparieren.

Mit den Regeln setzt Deutschland eine EU-Richtlinie um. Ziel ist, dass wir Elektrogeräte länger nutzen können und dadurch auch Ressourcen schonen.

Verbraucherschützer kritisieren unter anderem, dass nicht festgelegt ist, was so eine Reparatur maximal kosten darf. Das könnte Leute davon abhalten, die Geräte einzuschicken.