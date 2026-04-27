Die Zahl der Männer, die in Deutschland den Kriegsdienst verweigern, ist in den letzten Monaten stark gestiegen.

Die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet, dass alleine im ersten Quartal 2026 mehr als 2.600 Menschen einen Antrag gestellt haben. Im gesamten letzten Jahr waren es knapp 3.900.

Beobachtende gehen davon aus, dass die Entwicklung unter anderem mit dem neuen Wehrdienstgesetz zu tun hat, das Anfang des Jahres in Kraft getreten ist. Damit müssen in Zukunft wieder alle jungen Männer - ab dem Geburtsjahr 2008 - zur Musterung. Für Frauen gilt das nicht. Der Wehrdienst bleibt aber erst mal freiwillig. Nur wenn sich nicht genug Soldaten und Soldatinnen melden, soll der Bundestag über eine sogenannte Bedarfs-Wehrpflicht entscheiden können.