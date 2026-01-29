Der Anfang des Universums wird auch schonmal Ursuppe genannt - Forschende am CERN sagen, es war tatsächlich eine Art Suppe.

Im Kernforschungszentrum in der Schweiz schießen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler regelmäßig Atome durch einen riesigen Ring. Wenn zwei Atome aufeinandertreffen, spalten sie sich auf in Quarks und Plasma.

Quarks sind die kleinsten Teile des Universums, Plasma kann bis zu mehrere Billionen Grad heiß sein. Die Spaltung dauert aber nur Millionstel von Sekunden.

Wie Ente auf See

Jetzt konnten die Forschenden dabei zum ersten mal sichtbar machen, dass Quarks im Plasma Wellen erzeugen - wie eine Ente auf einem See. Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass Plasma sich wie eine Flüssigkeit verhält - wie eine unfassbar heiße Suppe.

Diese Entdeckung hilft dabei, die Entstehung des Universums besser zu verstehen.