Auch Antimaterie fällt durch die Erdanziehung nach unten, wie normale Materie auch.

Forschende am europäischen Teilchenforschungszentrum Cern haben das mit Anti-Wasserstoff-Atomen nachgewiesen - dem Gegenstück von Wasserstoff-Atomen. Wasserstoff ist so einfach aufgebaut wie kein anderes Atom. Es besteht aus einem Atomkern und einem Elektron. Bei Antimaterie ist es das Gleiche - die Ladung, Plus und Minus, ist allerdings vertauscht.

Forschende sind seit langem auf der Suche danach, ob es nicht doch noch mehr Unterschiede gibt. Eine Theorie war, ob Antimaterie sich vielleicht von der Erdanziehung abstoßen könnte. Am Cern ist jetzt nachgewiesen worden, dass das nicht so ist.

Was allerdings vielleicht banal klingt, ist mit hohem Aufwand verbunden - allein Antimaterie auch nur herzustellen, ist schon ein Kunststück. Für die Schwerkraft-Studie wurde am Cern extra eine Art Fallturm gebaut. Die Vorbereitungen des Experiments haben Jahre gedauert.