Forschende an der UT Austin in den USA haben Eigenschaften gesucht, die am ehesten dazu beitragen, dass wir gesellschaftlich akzeptiert und hoch angesehen werden. So viel Spoiler vorweg: Dreistigkeit gehörte nicht dazu.

Die Forschenden haben mehr als 2500 Menschen untersucht, aus 14 verschiedenen Ländern. Ihr Ergebnis war, dass es vor allem diejenigen zu hohem Ansehen in der Gesellschaft bringen, die ehrlich, freundlich, großzügig und manchmal auch lustig sind. Auch Intelligenz, Tapferkeit und die Gabe, Dinge anpacken zu können wird in nahezu jeder Kultur sehr geschätzt.

Negativ auf den sozialen Status wirkten sich vor allem Eigenschaften aus, die auf Kosten anderer gehen. Auch Treue zahlt sich, den Forschenden zufolge, eher aus als häufige Partnerwechsel.