Wäre es nicht praktisch, wenn man Handy-Touchscreens nicht nur mit der Fingerkuppe, sondern auch mit dem Fingernagel bedienen könnte?

Bisher geht das nicht, weil Fingernägel anders als unsere Haut nicht elektrisch leitfähig sind - aber genau damit arbeiten normale Touchscreens. Jetzt ist ein Forschungsteam rund um eine Chemie-Studentin vom Centenary College of Louisiana an einer Lösung dran: an einem Nagellack, der die Nägel leitfähig macht.

Dazu gab's schon mehrere Anläufe, zum Beispiel mit Metallteilchen. Doch damit wurde der Nagellack dunkel und oft auch giftig. Nach einigen Experimenten hat das Team jetzt passende Zutaten gefunden für einen durchsichtigen und nicht so giftigen leitfähigen Überlack. Bis der auf den Markt kommen könnte, sind zwar noch einige Probleme zu lösen - zum Beispiel hält die Lackschicht momentan nur kurz - aber die Forschenden sind optimistisch und haben schon ein Patent angemeldet.

So ein leitfähiger Decklack könnte nicht nur bei langen Fingernägeln helfen, sondern auch bei Hornhaut oder ähnlichen Problemen an den Fingerkuppen.

Die Forschungsergebnisse werden diese Woche auf einer Chemie-Fachkonferenz in den USA vorgestellt.