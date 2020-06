Zum Beispiel Kochsalz. Das bildet eigentlich würfelförmige Kristalle. Und auch auf der elementaren Ebene sind die beiden Bestandteile Natrium und Chlor in einem kubischen Gitter angeordnet. Das heißt: Jedes Chloratom ist umgeben von vier Natriumatomen und umgekehrt. Das kann man seit langem in der Schule lernen.

Doch einem russischen Forschungsteam ist es gelungen, Natriumchlorid in eine andere Form zu züchten. Dafür brauchten die Forschenden einen Diamanten. Auf dessen Oberfläche war es unter den passenden Bedingungen möglich, das Kochsalz in eine sechseckige Bienenwabenstruktur zu zwingen. Die besteht aus einer einzigen Schicht aus Natrium-Chlorid. Dabei ist jedes Chloratom mit drei statt vier Natriumatomen verbunden. Diese Struktur ist so ähnlich wie die der Kohlenstoffverbindung Graphen. Die hexagonale Kochsalzschicht könnte in Zukunft für die Herstellung von bestimmten elektronischen Bauteilen nützlich sein.

Seine Arbeit hat das Team in einem Fachmagazin für Chemie veröffentlicht.