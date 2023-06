Diese Maschine könnte theoretisch helfen, mehrere große Probleme der Welt in den Griff zu bekommen.

Medien beschreiben sie schon als eine Art "Eier legende Wollmilchsau". Ein Forscher der Uni Cambridge hat einen chemischen Reaktor entwickelt, der CO2 einfangen kann und dabei Plastik verwertet.

Reaktor läuft mit Solarenergie

Heraus kommen Synthesegas, das als Kraftstoff dienen kann, und Glykolsäure, die zum Beispiel in der Kosmetikbranche verwendet wird. Das Ganze funktioniert mit Solarenergie. Der Forscher beschreibt seinen Laborversuch in der Fachzeitschrift Joule. Bis so etwas aber wirklich industriell eingesetzt wird, muss es noch weiter verbessert werden.