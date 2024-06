Wenn salziges Nudelwasser überkocht, hinterlassen die trockenen Tropfen weiße Flecken. Mit einem Mikroskop würde man darin kristalline, symmetrische Muster erkennen.

Die sehen nicht nur hübsch aus - sie verraten auch etwas über das Salz: Normales Tafelsalz - sprich Natriumchlorid - lässt ein anderes Muster entstehen als beispielsweise Kaliumchlorid - das Salz aus der Salzsäure. Das menschliche Auge nimmt diese Unterschiede nicht wahr. Für eine Studie im Fachmagazin Proceedings of the National Academy of Sciences hat ein Forschungsteam aber eine Künstliche Intelligenz mit 7.500 Fotos trainiert, die sie von eingetrockneten Salzlösungen gemacht hat - mit 42 verschiedenen Salzen. Danach konnte die KI in mehr als 90 Prozent der Fälle das Salz anhand eines Foto dieser eingetrockneten Kristall-Struktur erkennen.

Die Forschenden sagen, dass das zum Beispiel bei der Raumfahrt helfen könnte, ohne extra Chemielabor Salze auf dem Mars zu erkennen. Sie wollen die KI nun trainieren, noch weitere Salze und auch Salz-Gemische zu erkennen.