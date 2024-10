Wie praktisch wäre das, Superkräfte zu haben wie Spiderman... Einfach einen Spinnenfaden aus dem Handgelenk schießen und sich damit irgendwo hochziehen oder irgendwas zu sich ranziehen.

Forschende aus den USA und Italien wollten genau sowas entwickeln. Ein Material aus Seide, das man auf einen Gegenstand schießt, und dann kann dieser Faden selbst schwere Gegenstände hochheben oder zu sich ziehen. Die Forschenden haben es tatsächlich geschafft, so ein Material zu entwickeln. Es ist ein Gemisch aus Seidenproteinen von Motten mit anderen Stoffen. Dieses Gemisch kann in flüssiger Form aus einer Spritze rausgespritzt werden auf einen Gegenstand. Beim Rausspritzen wird das Material fest, es bleibt am Ziel-Gegenstand kleben und kann diesen Gegenstand dann anheben, selbst wenn dieser Gegenstand recht schwer ist. Allerdings ist die Natur immer noch besser: Spinnenseide ist 1000 Mal stärker als das neue Material. Die Forschenden sagen: Es ist sinnvoll, sich von der Natur und Comics inspirieren zu lassen.