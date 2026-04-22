Wenn es darum geht, von fossilen Rohstoffen und Energieträgern wegzukommen, dann ist Wasserstoff eine wichtige Alternative.

Weil Wasserstoff als Gas viel Platz braucht, transportiert man es oft in Form von flüssigem Methanol. Um es dann nutzen zu können, muss man es wieder in die Gasform zurückverwandeln. Dafür braucht man ein chemisches Verfahren mit teuren Zutaten.

Forschende von den japanischen Unis Kyushu und Osaka haben jetzt einen recht simplen Weg gefunden, Wasserstoff aus Methanol zu gewinnen, und zwar mithilfe von Lauge und Eisen-Ionen. Als sie die Mischung mit UV-Licht bestrahlten, entwickelte sich Wasserstoffgas. Die Reaktion lief ähnlich effizient ab wie bei den besten gängigen Verfahren.

In weiteren Experimenten fanden die Forschenden heraus, dass sie Wasserstoff so nicht nur aus Methanol, sondern zum Beispiel auch aus anderen Alkoholen oder Zuckermolekülen gewinnen können - wenn auch weniger effizient.

Die Forschenden sehen in ihrer Methode einen simplen Ansatz zur Wasserstoffgewinnung mit noch viel Optimierungspotenzial.



