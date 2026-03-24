Wenn tiefe Wunden genäht werden, dann müssen die Verletzten hinterher oft entzündungshemmende Medikamente schlucken.

Die helfen dann gegen die Schmerzen, aber nicht so gut bei der Wundheilung, weil da die Mittel nicht direkt ankommen. Deshalb können sich vernähte Wunden auch entzünden, ihre Heilung dauert länger und vielleicht bleiben Narben zurück. Eine mögliche Lösung haben jetzt zwei Forscherinnen entwickelt: und zwar ein Material zum Vernähen der Wunden, in dem entzündungshemmende Mittel direkt drin sind. So wirken sie an der richtigen Stelle.

Medikamente wirken, da wo sie gebraucht werden