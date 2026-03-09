Chinas Wirtschaft schwächelt - gerade hat die Regierung eine so niedrige Wachstumsprognose rausgegeben wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Deshalb versucht Peking jetzt, die Reisebranche auszubauen. Der zuständige Minister Sun Yeli sagt, dass es zum Beispiel zu wenige Toiletten gibt. Viele ausländische Touristinnen und Touristen kommen nicht mit den Hocktoiletten klar - die haben oft keine Kabinen und keine Spülung. Vor allem in ländlichen Gegenden sind Hocktoiletten noch weit verbreitet.

Das Thema Toiletten hatte Chinas Staatspräsident Xi Jinping schon vor über zehn Jahren zur Chefsache gemacht. Seitdem sind laut Regierung zehntausende Toiletten im Land renoviert oder neu gebaut worden.

Auch das Geschäft mit chinesischen Inlandsreisen schwächelt. Zum Beispiel haben die Menschen während der traditionellen Reisen zum Frühlingsfest weniger ausgegeben.