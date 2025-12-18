In China sinkt die Zahl der Geburten seit Jahren.

Eine Strategie dagegen hat die chinesische Führung noch nicht gefunden. Jetzt versucht sie es mit einer kuriosen Maßnahme - und erhebt zum ersten Mal seit Jahrzehnten eine Mehrwertsteuer auf Kondome und andere Verhütungsmittel. 13 Prozent werden ab Januar fällig. Darüber schreibt der britische Guardian - und berichtet auch über fragwürdige andere Methoden: In manchen Regionen sollen Frauen von Behörden angerufen und nach ihrem Menstruationszyklus gefragt worden sein.

In den letzten Jahren hat die chinesische Führung mit verschiedenen Maßnahmen versucht, Paare zum Kinderkriegen zu bewegen - unter anderem mit Zuschüssen für Kinderbetreuungskosten, Rabatten auf künstliche Befruchtungen und zusätzlichen Urlaubstage für Verheiratete. Trotzdem schrumpft die Bevölkerung immer weiter.