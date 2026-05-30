In der chinesischen Mode sollen jahrtausendealte Muster auf die Laufstege kommen - das schreibt die Zeitung "China Daily".

Laut dem Bericht ist in der südchinesischen Stadt Shenzhen ein Projekt gestartet: Dabei wollen ein Museum, ein Modeunternehmen und ein Designer zusammen Kleidung entwickeln, die von Motiven einer 6.000 Jahre alten Kultur inspiriert ist. Als Grundlage dafür sollen bemalte Tongefäße der Yangshao-Kultur genutzt werden. Drauf sind zum Beispiel blütenförmige Ornamente. Diese uralten Muster wollen die Verantwortlichen des Projekts jetzt in moderne Mode übersetzen - ihr Ziel ist, Geschichte nicht nur im Museum zu zeigen, sondern im Alltag sichtbar zu machen.

Die Yangshao-Kultur ist eine der ältesten Kulturen Chinas. Sie breitete sich zwischen 5.000 bis 3.000 vor Christus in Zentral- und Nordchina und an den Küstenstreifen aus und ist bekannt für ihre bemalte Keramik.