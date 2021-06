Laut den Forschenden haben biochemische Analysen ergeben, dass der Schädel mindestens 146.000 Jahre alt ist. Zu dieser Zeit waren wohl einige Menschen-Arten in der Gegend unterwegs, und es ist laut den Forschenden möglich, dass ihr Homo longi auch dem Homo sapiens begegnet ist.



Beim Namen Homo longi steht das "Homo" für "Mensch" und "longi" verweist auf die geografische Bezeichnung Long Jiang (wörtlich: Drachenfluss) - das ist ein regional üblicher Name für die Provinz Heilongjiang, in der die Stadt Harbin liegt. Deshalb bedeutet Homo longi sinngemäß "Drachenmensch".



Die chinesischen Forschenden berichten über ihren Fund in drei verschiedenen Studien im Fachmagazin The Innovation.