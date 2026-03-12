In China gibt es 56 offiziell anerkannte ethnische Gruppen.

Die größte von ihnen sind die Han-Chinesinnen und -Chinesen mit über 1,2 Milliarden Menschen. Diese Gruppe spricht Mandarin und dominiert das Land. Die anderen Gruppen sind in ihrer Größe sehr unterschiedlich, aber alle haben weniger Rechte. Jetzt werden diese weiter beschnitten.

Heute soll ein Gesetz verabschiedet werden, dass Mandarin als Haupt-Sprache in Schulen, Hochschulen und Verwaltung festlegt. Damit will die chinesische Führung die nationale Einheit stärken und die chinesische Gesellschaft zusammenbringen.

Kritiker sagen, dass das Gesetz die Rechte der ethnischen Minderheiten in China weiter beschränkt und die Verbreitung ihrer Sprachen verhindern soll. Außerdem wird befürchtet, dass Behörden Menschen schneller als Separatisten abstempeln können.