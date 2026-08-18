In China sorgt gerade ein Film für volle Kinos, von dem es wohl keiner erwartet hat.

Der Guardian schreibt, die Menschen strömen in den Film, weil er so besoders schlecht ist. Niu Lai bedeutet übersetzt "Die Kuh kommt". Es ist ein Animationsfilm über ein Kalb und eine Lerche, produziert von nur zwei Menschen.

In den ersten Tagen gingen nur wenige hundert Menschen in den Film, es gab auch keine Werbung dafür. Als aber im Netz darüber diskutiert wurde, wie schlecht der Film sei, entstanden Memes und immer mehr Leute in China wollten ihn sehen. So wurde Niu Lai laut der britischen Zeitung zu einem der erfolgreichsten Filme des Jahres.

Filmfans sehen in der simplen und zum Teil schlampig gemachten Animation eine willkommene Abwechslung im Zeitalter von KI und immer effektvoller produzierten Filmen.