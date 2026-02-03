China verbietet versteckte Türgriffe an Autos.

Betroffen sind vom nächsten Jahr an Türgriffe, die in der Autotür verschwinden können, automatisch herausfahren oder sich ausklappen. Bekannt geworden war die Technik bei den Modellen des US-Autobauers Tesla.

Umrüstung nötig

In China gibt es jetzt aber Sicherheitsbedenken. Deshalb änderten die Behörden die Vorgaben: Türen müssen von außen und innen mechanisch zu öffnen sein, auch nach einem Unfall und einem Ausfall der Elektronik. Das Verbot der versteckten Türgriffe gilt für alle Autos, die dann in China verkauft werden.

Modelle, die schon genehmigt und bald rausgebracht werden, müssen in den nächsten Jahren umgerüstet werden.

Laut der staatlichen Zeitung "China Daily" hatten von den am häufigsten verkauften Elektro- und Hybridautos zuletzt mehr als die Hälfte 60 Prozent versteckte Türgriffe.