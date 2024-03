Mit den Gedanken ein Smartphone oder einen Computer steuern, das will Elon Musks Firma Neuralink möglich machen.

Dafür wurde Ende Januar dem ersten Menschen ein Chip ins Gehirn implantiert, im Rahmen einer klinischen Studie. Jetzt wurde der 29-Jährige in einem Online-Video beim Computer-Schachspielen gezeigt. Dabei bewegte er den Cursor laut Neuralink ausschließlich mit seinen Gedanken. Der Mann ist seit einem Tauchunfall von der Schulter abwärts gelähmt. Er sagt selbst, dass die Computermaus-Steuerung per Gedanken für ihn deutlich mehr Lebensqualität bedeutet. Die Fachleute bei Neuralink geben zu bedenken, dass man mit der Technologie noch ganz am Anfang ist. Auch unabhängige Fachleute meinen, es handelt sich nicht wirklich um einen Durchbruch, und dass auch schon andere Unternehmen gezeigt hätten, dass gelähmte Personen mit implantierten Chips elektronische Geräte steuern können. Vor der klinischen Studie hat Neuralink sein Implantat an Affen getestet. Bei diesen Tierversuchen hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA Probleme mit der Qualitätskontrolle festgestellt.