In Buenos Aires hat es am Wochenende eine große Techno-Party gegeben - zur Erinnerung an den ehemaligen Papst Franziskus. Der Argentinier war vor einem Jahr gestorben.

Deshalb hatte ein Priester und DJ für Samstagabend eingeladen - auf die Plaza de Mayo, den zentralen Platz in der argentinischen Hauptstadt. Da wurde es schon eine Stunde für Konzertbeginn so voll, dass die Leute auch in den Straßen drumherum feierten. Wie das Portal La Nacion berichtet, kamen mehr als 120.000 Menschen.

Sie bekamen neben Techno auch Gebete zu hören, um die Arbeit von Papst Franziskus zu würdigen. Der DJ mischte auch einige seiner wichtigsten Aussagen in die Musik. Dem Priester folgen allein auf Instagram rund drei Millionen Menschen.

Papst Franziskus war im März 2013 als erster Südamerikaner zum Oberhaupt der Katholischen Kirche gewählt worden.