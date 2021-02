Das sagt ein finnisches Forschungsteam über Menschen, die später am Abend müde werden und morgens lieber später aufstehen. Die Forschenden haben dafür knapp 6000 Finnen und Finninnen mehrere Jahre lang begleitet.

Die Testpersonen wurden auch nach ihrem Schlafmuster befragt, um herauszufinden, ob ihre innere biologische Uhr eher auf Frühaufsteher, auch Lerchen genannt, oder Spätaufsteher, Eule, steht. Die Eulen in der Studie bewerteten ihren Schlaf und ihre Gesundheit durchweg schlechter. Sie kamen auf weniger Schlaf als andere Typen und versuchten öfter, den Mangel an freien Tagen auszugleichen. Auch in der Arbeit bewerteten sie ihre Leistung deutlich schlechter als Lerchen. Das Forschungsteam schlägt vor, den Chronotyp miteinzubeziehen, wenn es um die Planung von Arbeitszeiten und die Gesundheitsprävention geht.