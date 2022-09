Zum Zählen der kleinen getöteten Tiere gibt es aber seit ein paar Jahren eine App aus Österreich, die jeder nutzen kann - auch international.



Die App heißt "Roadkill". Damit können überfahrene Wirbeltiere gemeldet werden, wie Igel, Eichhörnchen und Eidechsen. Jetzt haben Forschende dazu die erste Auswertung vorgestellt, bezogen auf Daten von 2014 bis 2020. In der Zeit haben Menschen aus 44 Ländern überfahrene kleine Tiere gemeldet - insgesamt waren es mehr als 17.000 tote Tiere.

Wichtige Informationen für Straßenbau

Die Forschenden schreiben in einem Fachmagazin, dass Infos darüber, welche Tiere wo im Straßenverkehr getötet werden, wichtig sind - und zwar um beurteilen zu können, welche Auswirkungen Straßen auf die Artenvielfalt haben. Die gesammelten Daten aus diesem Citizen-Science-Projekt sollen auch an Behörden weitergegeben werden, vor allem an den Straßenbau.