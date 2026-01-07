Es gibt Menschen, die haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie einen Flug buchen - der Umwelt wegen.
Europäische Forschende haben analysiert, wie man CO2-Emissionen einsparen könnte. Demnach gibt es drei Stellschrauben, um Emissionen einzusparen. Erstens dürften nur moderne, effiziente Flugzeuge eingesetzt werden. Zweitens müssten die vor allem Economy-Sitze haben, also keine Business-Klasse mehr, die viel zu viel Platz wegnimmt. Denn je mehr Menschen in ein Flugzeug passen, desto geringer ist die CO2-Bilanz pro Kopf. Deshalb müssten - drittens - diese Flugzeuge auch bis zu 95% ausgelastet sein.
Realistisch betrachtet glauben die Forschenden nicht, dass Airlines ihre komplette Flotte mit neuen Modellen ersetzen. Aber immerhin 10 Prozent ließen sich durch entsprechende Maßnahmen relativ schnell einsparen. Und man könnte die Landegebühren davon abhängig machen, wie hoch der CO2-Verbrauch pro Kopf ist - und damit einen Anreiz für die Airlines schaffen, effizienter zu werden. Ein wichtiger Aspekt sind auch noch Kondensstreifen - weniger davon würde auch viel einsparen. Dafür müsste man Flughöhen entsprechend flexibel anpassen.