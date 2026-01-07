Es gibt Menschen, die haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie einen Flug buchen - der Umwelt wegen.

Europäische Forschende haben analysiert, wie man CO2-Emissionen einsparen könnte. Demnach gibt es drei Stellschrauben, um Emissionen einzusparen. Erstens dürften nur moderne, effiziente Flugzeuge eingesetzt werden. Zweitens müssten die vor allem Economy-Sitze haben, also keine Business-Klasse mehr, die viel zu viel Platz wegnimmt. Denn je mehr Menschen in ein Flugzeug passen, desto geringer ist die CO2-Bilanz pro Kopf. Deshalb müssten - drittens - diese Flugzeuge auch bis zu 95% ausgelastet sein.



"Also die Hälfte ist eher nicht realistisch. Aber zehn Prozent – das könnten wir ziemlich schnell hinkriegen."