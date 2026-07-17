Riesen-Events wie die Fußball-Weltmeisterschaft verursachen viel CO2.

Der größte Teil stammt dabei wohl von der An- und Abreise der Fans. Das schreibt ein Forschungsteam im Fachmagazin Communications Sustainability. Es hat eine Tour der Band Coldplay aus dem Jahr 2024 analysiert. 97 Prozent der gesamten Emissionen durch die Tour stammten von den Reisen der Fans.

Die gute Nachricht: Diese Emissionen lassen sich reduzieren. Coldplay hatte Fans Rabatte auf Fan-Artikel versprochen, wenn diese sich um eine klimafreundliche Reise kümmern. Dadurch halbierten sich die Reise-Emissionen fast.

Das Forschungsteam schlägt vor, den wirtschaftlichen Schaden durch Event-Emissionen auf Ticketpreise draufzuschlagen. Wer klimafreundlich anreist, soll einen Rabatt bekommen. Generell sollten aber Reisen so gut es geht vermieden werden, indem Veranstaltungen dort stattfinden, wo viele Menschen oder die meisten Fans auch leben.

