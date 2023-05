Stand-Up-Comedy gab es auch schon im Mittelalter:

Die Comedians hießen Barden und traten in Wirtshäusern oder auf Jahrmärkten auf. Über ihre Witze ist aber wenig überliefert - es gibt kaum schriftliche Quellen.

Jetzt hat ein britscher Literaturwissenschaftler genau so etwas entdeckt: Manuskripte eines Barden. Die hatte Ende des 15. Jahrhunderts wohl jemand aus den Notizen des Barden zusammengeschrieben, der selbst bei einem solchen Auftritt dabei war.

Die Auftritte waren offenbar voller Spott und Selbstironie. Oft wurde das Publikum zur Zielscheibe und der Barde machte auch nicht Halt davor, wichtige Leute zu beleidigen wie Könige oder Kirchenleute. Typisch britischer Humor, sagt der Literaturwissenschaftler. Den gab es also schon im Mittelalter.

Killerkaninchen hat lange Tradition

Auch ein typisches Motiv taucht schon auf: Das Killerkaninchen. In den Barden-Texten ist die Rede von einem Kaninchen, das einem Bauern die Kehle ausreißt. Solche Killerkaninchen tauchen laut dem Forscher immer wieder in der britischen Literatur auf, in neuerer Zeit z7um Beispiel im Film Ritter der Kokosnuss der Comedy-Gruppe Monty Python.