Wir Menschen haben auch ein bisschen Neandertaler-DNA in uns. Deswegen ist klar: Neandertaler und Homo sapiens haben sich getroffen und hatten gemeinsame Kinder.

Doch wo haben sich die beiden Menschenarten überall getroffen? Darüber wird geforscht. Bisher gibt es Belege aus Osteuropa und Südwestasien. Aber auch auf der Iberischen Halbinsel könnte der Neandertaler vielleicht lange genug gelebt haben, um den anatomisch modernen Menschen zu treffen. Laut einer neuen Simulations-Studie im Fachjournal Plos One gab es dafür zumindest eine kleine Chance.

Für die Studie haben Forschende ein Computermodell mit Daten zu den damaligen Klimaschwankungen und Bevölkerungsnetzwerken und -wanderungen gefüttert. Danach könnte der Homo Sapiens über die Atlantikküste von Frankreich nach Spanien gekommen sein und dort im Nordwesten noch die letzten Neandertaler getroffen haben.