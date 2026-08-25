Der angesagte Shooter, das neues Adventure und dazu In-Game-Käufe - wer an der Konsole und auf dem Handy zockt, kann einiges an Geld ausgeben.

Das zeigt eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Dafür wurden zwischen Anfang Mai bis Anfang Juni mehr als 1.200 Personen ab 16 Jahren befragt. Die Gamer haben im Schnitt rund 330 Euro pro Jahr für ihr Hobby gezahlt - manche auch deutlich mehr, wie 500 bis 1.000 Euro.

Beim Blick aufs Alter zeigten sich größere Unterschiede: Denn vor allem jüngeren Gamerinnen und Gamer geben viel Geld aus. Die 16- bis 29-Jährigen zahlen im Schnitt fast 380 Euro fürs Gaming. Mit zunehmendem Alter wurde es dann weniger - und Gamer ab 65 Jahren geben nur noch durchschnittlich rund 170 Euro pro Jahr aus.

Die Zahl der Gamerinnen und Gamer liegt in Deutschland laut Bitkom inzwischen bei rund 39 Millionen Menschen.