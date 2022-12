Seit fast einem Jahr ist Omikron die mit Abstand häufigste Variante des Corona-Virus.

Zum ersten Mal wurde sie letztes Jahr im November in Südafrika festgestellt. Darum gab es bis jetzt auch die Theorie, dass Omikron dort entstanden ist. Im Fachmagazin Science schreibt ein internationales Forschungsteam jetzt aber etwas anderes: Es hat tausende Virusproben untersucht, die letztes Jahr in verschiedenen afrikanischen Ländern entnommen worden waren. Dabei stellten die Forschenden fest, dass schon Monate vor Omikron viele Vorläufer-Varianten in Afrika zirkulierten, mit vielen Mutationen, die Omikron heute auch hat.

Die Forschenden schließen daraus, dass Omikron nicht in Südafrika entstanden sein kann. Außerdem widersprechen sie gängigen Theorien, dass Omikron sich in einer immungeschwächten Person oder in einem Tier entwickelt hat. Viel wahrscheinlicher sei es, dass sich Omikron stufenweise aus vielen verschiedenen Vorläufer-Varianten entwickelte - bis es zu der heutigen Variante wurde.