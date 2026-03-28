Auch im Urwald von Costa Rica stehen sozusagen Dixi-Klos aber ganz natürliche. Es handelt sich um eine spezielle Feigenbaum-Art namens Ficus tuerckheimii.

Ein Biologe hatte bei einer Expedition in dem Gebiet die Hinterlassenschaften von vielen verschiedenen Tieren an Bäumen entdeckt - aber eben nur bei dieser einen Art. Teils in den Ästen, teils am Stamm oder am Boden. Fotofallen zeigten dann: 17 verschiedene Säugetierarten nutzen die Bäume quasi als Gemeinschafts-Klo: Wildkatzen, aber auch Stachelschweine, Affen und Nashörner.

Fachleute vermuten: Vielleicht sind die Bäume sowas wie Grenzsteine, an denen Tiere ihr Revier markieren. Außerdem könnte es ein Schutz vor Fressfeinden sein, denn wenn Beutetiere nur an einer Stelle ihr Geschäft machen, wissen Raubtiere nicht, wo die Beute sonst noch unterwegs ist.

Die spezielle Feigenbaum-Art in Costa Rica eignet sich wahrscheinlich besonders gut als Klo, weil ihre Zweige oft eine Plattform bilden, auf der man bequem und gut geschützt sitzen kann.