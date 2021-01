Pflanzen können besser sehen als Menschen - und das ganz ohne Augen.

Das sagt ein Biologe von der University of California in Davis. Was er damit meint: Pflanzen können im Gegensatz zu uns alle Wellenlängen des Lichts wahrnehmen - blaues Licht registrieren sie zum Beispiel über sogenannte Cryptochrome. Das sind Fotorezeptoren, die nicht nur Pflanzen besitzen, sondern auch viele Bakterien, Tiere und wir Menschen. In unserem Auge helfen sie wohl nicht direkt beim Sehen, sondern dabei, unsere innere Uhr zu steuern. Bei Pflanzen beeinflussen die Cryptochrome zum Beispiel, wann Samen keimen oder Blumen blühen.

Im Labor hat das Team des Biologen jetzt herausgefunden, wie genau das blaue Licht auf die Rezeptoren wirkt. Die haben eine Kristallstruktur, die sich durch das Licht verändert: Vier Kristalleinheiten schließen sich dann zu einem Gebilde zusammen. Das wiederum führt dazu, dass bestimmte Gene in Pflanzen aktiviert werden - und zum Beispiel das Blühen einleiten.