In München ist die Ludwigs-Maximilians-Universität gehackt worden.

Nach Angaben der Uni wurden Namen, Post- und E-Mail-Adressen, Geburtsorte, Bankdaten und weitere private Angaben von Studierenden abgegriffen. Wie viele Studentinnen und Studenten genau betroffen sind, wurde nicht gesagt. Auch nicht, ob es nur um aktuelle Daten oder auch um Daten von Ehemaligen geht. Die LMU in München ist eine der größten Unis in Deutschland. Im Wintersemester 25/26 waren über 50.000 Menschen eingeschrieben.

Das Landeskriminalamt ermittelt. Demanch sind die gestohlenen Daten bisher nicht im Darkent aufgetaucht. Die Uni sagt, dass Betroffenen keine Nachteile für das Studium entstehen. Sie sollten aber besonders aufmerksam sein, insbesondere bei Kontaktversuchen. Aufgefallen ist der Cyberangriff am Mittwoch, öffentlich gemacht wurde er erst am Wochenende.