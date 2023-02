In Dänemark ist ein Igel gefunden worden, der 16 Jahre geworden ist.

Für Igel ist das sehr alt, denn ihre Lebenserwartung liegt eigentlich bei etwa sieben Jahren. Das Tier wurde bei einem Citizen-Science-Projekt gefunden, also einem Wissenschafts-Projekt, bei dem alle mitmachen können. Dänische Forschende hatten dazu aufgerufen, nach toten Igeln Ausschau zu halten und sie an die Forschung zu übergeben. Weil die Igel-Bestände in Europa stark abgenommen haben, wollte das Team mehr über die Igel wissen, wie sie sterben und wie alt sie werden.

Über 400 Freiwillige machten mit und fanden fast 700 tote Igel in ganz Dänemark, etwa die Hälfte in ländlichen Gebieten, die andere Hälfte in Städten. Die Forscher untersuchten die Kieferknochen der Igel. Denn dort gibt es zarte Wachstumslinien, an denen man das Alter ablesen kann, ähnlich wie die Jahresringe bei Bäumen. In der Zeitschrift Animals schreiben sie über die Ergebnisse. Der 16 Jahre alte Igel soll der älteste sein, der in Europa je wissenschaftlich dokumentiert wurde. Das Durchschnittsalter der gefunden Tiere lag aber nur bei rund zwei Jahren. Und die meisten entdeckten Igel waren überfahren worden. []