Dänemark gilt in Sachen Digitalisierung ja als Vorreiter. Jetzt geht das Land einen großen Schritt bei der Post.

Bis zum Jahresende sollen alle öffentlichen Briefkästen abgehängt werden. Morgen will das staatliche Postunternehmen die letzten Briefe verteilen. Und Briefmarken werden in Dänemark schon seit letzter Woche nicht mehr verkauft.

Damit ist Dänemark wohl das erste Land Europas, das den staatlichen analogen Brief-Verkehr einstellt. Einen privaten Post-Anbieter gibt es weiter, er hat auch eigene Briefkästen.

In den letzten 25 Jahren ist die Briefmenge in Dänemark um mehr als 90 Prozent gesunken. Das staatliche Postunternehmen will sich in Zukunft vor allem um den Online-Handel und die Zustellung von Paketen kümmern.