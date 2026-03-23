In Damaskus, der Hauptstadt von Syrien, haben hunderte Menschen gegen ein Alkoholverbot demonstriert.

Auf Plakaten bezeichneten sie die Einschränkungen als Eingriff in die individuelle Freiheit. Die Demo zog - von viel Polizei begleitet - durch das christliche Altstadtviertel Bab Tuma.

Die islamistische Provinzverwaltung hat letzte Woche angekündigt, dass in Zukunft nur noch in drei christlichen Vierteln von Damaskus Alkohol verkauft werden darf. In Bars und Restaurants soll der Alkoholausschank ganz verboten werden.

Nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien hatte die islamistische Übergangsregierung erstmal keine strengeren Regeln eingeführt. Inzwischen gibt es aber doch auch Angst vor einer Islamisierung des Landes. An öffentlichen Stränden müssen Frauen inzwischen einen Ganzkörper-Badeanzug tragen. Und in der Provinz Latakia gibt es ein Schminkverbot für Beamtinnen.