Eine App, mit der man Bakterien im Darm fernsteuern kann - klingt wie aus einem Film, aber Forschende aus China haben genau sowas entwickelt.

Die Gruppe beschreibt im Fachblatt Nature Microbiology, wie das Ganze funktioniert. Die App ist per Bluetooth mit einem kleinen Gerät in Pillengröße verbunden, das heißt Kapsel-Endoskop. Das Gerät ist mit winzigen LED-Leuchten ausgestattet und wird verschluckt. Und dann kommen gentechnisch veränderte Bakterien dazu. Die Forschenden haben das Erbgut von Kolibakterien so verändert, dass sie auf bestimmtes LED-Licht reagieren. Wenn die Bakterien mit diesem Licht von dem Mini-Gerät angestrahlt werden, produzieren sie bestimmte, entzündungshemmende Proteine. Damit lassen sich die Bakterien also therapeutisch einsetzen.

Getestet hat die Forschungsgruppe das an Schweinen: Ihnen wurden die Mini-Geräte und die genveränderten Bakterien mit ins Futter gemischt. Die Forschenden wollen das Ganze so weiterentwickeln, dass es irgendwann auch bei uns Menschen eingesetzt werden kann.