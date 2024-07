Dicke Katzen können vielleicht auch einmal Menschen helfen, die Probleme mit ihrem Gewicht haben.

Forschende haben in einer Studie im Fachmagazin Scientific Reports festgestellt, dass die Bakterienmischung im Darm von Katzen so ähnlich wie bei Menschen reagiert. Das Mikrobiom bei den Tieren veränderte sich nämlich auf vergleichbare Weise, wenn die Ernährung umgestellt wurde. Veterinärforschende unter anderem von der Universität Ohio in den USA hatten dafür Kotproben von mehreren übergewichtigen Katzen untersucht, die auf Diät gesetzt wurden.

Damit eignen sich Katzen sozusagen vielleicht als Testesser für die gesündere Ernährung bei Menschen. Denn auch beim Menschen wirkt das Mikrobiom im Darm sich auf das Essverhalten aus. Wie genau, ist ein großes Thema in der Forschung.

An der Finanzierung des Studienprojekts war auch ein Tierfutter-Hersteller beteiligt - unter anderem über die Bereitstellung von Diätfutter.