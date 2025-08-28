Wer im Darm den richtigen Mix an Mikroben hat, muss sich um seine Verdauung kaum Gedanken machen.

Das Mikrobiom leistet insgesamt einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit. Wie genau, ist kaum bekannt. Forschende des Max-Planck-Instituts für terrestrische Mikrobiologie haben untersucht, auf welche Stoffe Darmmikroben so reagieren und dabei bevorzugen. Im Fokus waren die Clostridien, sehr bewegliche Bakterien, die häufig in der Darmflora vorkommen.

Für die Forschenden war überraschend, dass diese Bakterien nicht nur Sensoren für einen oder wenige Stoffe hatten, sie reagierten auf vieles: z.B. Fette, Kohlenhydrate, Proteine und DNA. Ihre Vorliebe galt aber den nährstoffreichen Milchsäuren und Ameisensäuren, die manche Darmbakterien sogar selbst produzieren können. Deswegen spielen laut den Forschenden die Sensoren der Bakterien für Milch- und Ameisensäure eine Schlüsselrolle für ein gesundes menschliches Mikrobiom.

Die Ergebnisse präsentieren sie im Fachmagazin PNAS.