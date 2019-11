Im Netz ist ein Leak aufgetaucht mit der gesamten Datenbank eines einflussreichen Neonazi-Forums aus den USA. Dabei handelt es sich um die Seite Iron March. Von der stehen nun also auch alle E-Mail-Adressen der Forumsmitglieder online und ihre privaten Nachrichten. Die Neonazis werden laut dem Guardian mit mehreren Morden und Terrorakten in Verbindung gebracht und sind weltweit vernetzt. Deshalb könnten nun mithilfe der Daten möglicherweise Hunderte Extremisten weltweit identifiziert werden, indem Usernamen abgeglichen werden mit Posts, E-Mails und IP-Adressen. Der Guardian berichtet, unter den E-Mail-Adressen seien auch einige von US-Universitäten. Außerdem könnten einige Neonazis zum Zeitpunkt ihrer Posts im Militärdienst gewesen sein.

Laut der Nachrichtenseite netzpolitik.org hat sich auf Iron March auch eine Gruppe gegründet, die sich "Atomwaffendivision" nennt. Unter diesem Namen sind in letzter Zeit auch Morddrohungen an Politikerinnen und Politiker in Deutschland verschickt worden. Die Investigativ-Seite Bellingcat fordert Journalistinnen und Journalisten auf, in den Datenbanken zu recherchieren.