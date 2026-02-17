An der Uni Wien haben Forschende den kleinsten QR-Code der Welt erstellt: Um ihn zu lesen, braucht man ein Elektronenmikroskop - denn er ist mit 1,98 Quadratmikrometern kleiner als die meisten Bakterien.

Auch wenn der QR-Code damit einen neuen Guiness-Weltrekord aufstellt, ging es den Forschenden bei der Entwicklung gar nicht so sehr um die Größe. Für sie ist vor allem entscheidend, auf welchem Material der QR-Code eingeprägt wurde: und zwar auf einer hauchdünnen Keramikschicht. Das macht den kleinsten QR-Code der Welt extrem haltbar. Das Wissenschaftsteam geht davon aus, dass er auch in einigen Jahrhunderten, vielleicht sogar Jahrtausenden, lesbar sein wird.

Damit könnten winzige QR-Codes auf Keramik die Speichertechnologie revolutionieren. Moderne Datenträger wie beispielsweise Festplatten schaffen es nicht annähernd so lange. Außerdem brauchen QR-Codes auf Keramik keine Energie und auch keine Kühlung, wie beispielsweise Serverfarmen.