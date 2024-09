Wie ticket die Generation Z, wenn es um Sexualität und Beziehungen geht?

Das hat eine Dating-App, deren Zielgruppe besonders offene Menschen sind, zusammen mit dem Kinsey-Institut ausgewertet. In einer Befragung mit Antworten von mehr als 3.000 Nutzenden der App, im Alter zwischen 18 und 77, aus den USA und 70 weiteren Ländern.

Ein Ergebnis: Die heutigen Teens und Twens entdecken offenbar die monogame Beziehung wieder. Das war zumindest in der Befragung bei der Gen Z die beliebteste Beziehungsform. Millenials (in etwa um die 30 Jahre alt), Generation X (in etwa Menschen in den 40er/50ern) und sogar die Boomer-Generation (60- bis 70-Jährige) legten deutlich weniger Wert auf Monogamie.

Gleichzeitig zeigten sich die Befragten der Gen Z aber sehr flexibel - sie wechseln durchaus auch mal ihre sexuelle Identität, und sie sind auch am aufgeschlossensten für Fetische und andere Kinks.