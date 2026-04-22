Es ist eine Regel, die in Sitcoms immer wieder beschworen wird: Nach dem Date muss man drei Tage warten, erst dann soll man sich wieder melden. Diese Dating-Regel ist aber totaler Quatsch.

Das zeigt eine Studie von Lüneburger Forschenden. 500 heterosexuelle Erwachsene sollten sich ein erstes Date vorstellen: Ein nettes Abendessen in einem italienischem Restaurant. Ein Teil von ihnen sollte sich dann vorstellen, dass sie schon kurz nach dem Date eine erste Nachricht bekamen, ein anderer Teil am nächsten Morgen und die dritte Gruppe erst zwei Tage nach dem Date.

Sowohl bei Frauen als auch Männern kam es am besten an, wenn sie sich vorstellten, am nächsten Morgen eine Nachricht zu bekommen. Eine Nachricht direkt nach dem Date würde wohl ein bisschen verzweifelt wirken, aber das kam trotzdem noch besser an, als wenn sich das Date erst nach zwei Tagen meldet.



