Erotische Stimmung kann offenbar den Blick auf Flirts und Dates verzerren.

Das zeigt eine Studie aus Israel. Für die Untersuchung führten Hunderte Singles Dating-Chats. Die Antworten, die sie bekamen, waren allerdings vorgegeben. Ein Teil der Teilnehmenden hatte vorher romantisch-erotische Kurzfilme gesehen.

Ergebnis: Wer vorher in Stimmung gebracht wurde, interpretierte die Signale des Gegenübers deutlich optimistischer – selbst dann, wenn die Antworten eher zurückhaltend oder unklar waren.

Klare Abfuhr ist nötig

Die Forschenden sagen: Sexuelle Erregung kann dazu führen, dass Menschen Interesse sehen, obwohl eigentlich Unsicherheit herrscht. Erst bei einer klaren Abfuhr erkannten die Teilnehmenden die Situation realistischer.

Die Studie zeigt laut den Forschenden, wie wichtig klare Kommunikation beim Kennenlernen ist. Erschienen ist die Studie im Fachjournal Personality and Social Psychology Bulletin.