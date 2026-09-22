Gemeinsame Werte oder ähnlicher Charakter? Das ist nicht (unbedingt) das Wichtigste beim Dating. Wichtiger ist womöglich der Musikgeschmack.

Wer die selbe Musik mag, könnte gut zusammenpassen. Das sagt zumindest eine kleine Studie einer österreichischen Forschungsgruppe in der Fachzeitschrift "Social Psychological and Personality". Sie hat gut 300 junge Paare nach musikalischen Vorlieben befragt und dabei kam raus, dass Partner beim Musikgeschmack näher beieinander lagen als zufällig ausgewählte Personen aus der Gruppe. Die Ähnlichkeiten beim Musikgeschmack waren auch stärker als die bei Werten und Persönlichkeitsmerkmalen.

Die Forschenden erklären, dass Lieblingslieder eng mit Gefühlen verbunden sind und damit auch etwas über emotionale Bedürfnisse aussagen können. Auch eine Berliner Studie hat vor einigen Jahren schon gezeigt, dass der Musikgeschmack einen wichtigen Teil der Identiät zeigt.