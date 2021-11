Zu diesem Ergebnis kommt die jährliche Untersuchung "Singles in America" eines US-Datingportals und eines Forschungsinstituts. Dafür wurden etwa 5000 Erwachsene in den USA befragt, die nicht in einer Beziehung waren. Eines der Ergebnisse fassen die Studienautoren so zusammen: Bad Boys und Girls sind out, emotionale Reife ist in.

In Zahlen ausgedrückt: 83 Prozent der Befragten wünschen sich inzwischen jemanden, der emotional reif ist - so viele wie in keiner Befragung zuvor. Deutlich gestiegen ist laut Studie auch der Wunsch zu heiraten. An Bedeutung verloren hat offenbar das Aussehen. War körperliche Attraktivität letztes Jahr noch für 90 Prozent der Befragten wichtig, sagten es dieses Mal nur noch 78 Prozent.

Neuer Trend Video-Dating

Ein Pandemie-Trend ist laut "Singles in America" Video-Dating - vor allem Jüngere nutzen es laut Befragung für die ersten Schritte.

Die Untersuchung gibt es jetzt seit mehr als einem Jahrzehnt. In der Zeit wurden mehr als 55.000 Leute befragt.