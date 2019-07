Beliebte Vornamen in der DDR waren Ronny, Nancy, Enrico und Mandy. Der Name Kevin kommt allerdings im Westen häufiger vor als im Osten.

Die Universität Leipzig hat sich angeschaut, welche Vornamen in der DDR vergeben wurden. Eine Frau wollte zum Beispiel wissen, warum ihre Eltern - beide Deutsche - sie Fatima genannt haben. Die Antwort ist laut den Namensforscherinnen aus Leipzig, dass es in der DDR einen Comic gab, in dem die Helden auf ihren Reisen Figuren wie Fatima, Achmed und Hassan trafen. Auch die Fernseh-Serie "Dallas" hatte Auswirkungen auf Vornamen: Einige Eltern nannten ihre Kinder Bobby oder Pamela.

Die Forscherinnen haben auch festgestellt, dass im Osten eher die Namen Katrin und Steffen vergeben wurden, im Westen eher Katharina und Stefan. Und: Im Osten hießen Kinder schon kurz nach der Wende Paul, Karl, Ida und Emma. Damit ging es im Westen erst deutlich später los.