Das Death Valley in den USA gilt als eine der trockensten und heißesten Wüstenregionen der Welt.

Neben Sand und Staub gibts da im Moment aber auch besonders viel Farbe: Weil es im letzten Herbst und Winter mehr geregnet hat als sonst, blühen gerade viele Wildblumen. Laut Parkverwaltung gibt es im Death Valley die üppigste Blüte seit zehn Jahren.

Die Behörden rechnen damit, dass in den nächsten Wochen mehr Touristinnen und Touristen kommen. Sie weisen noch mal darauf hin, auf den Wegen zu bleiben und keine Blumen zu pflücken. Das ist im Death Valley verboten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen auch, dass bestimmte Blumen auch Hautreizungen verursachen können, wenn man sie anfasst.