Delfine sehen so aus, als würden sie immer lächeln, oder ihr Gegenüber offen anlachen.

Damit signalisieren die Tiere laut einer Studie im Fachmagazin iScience vor allem, dass sie nur spielen wollen. Ein italienisch-französisches Forschungsteam hat über mehrere Monate das Verhalten von zwei Delfingruppen in Gefangenschaft beobachtet. Dabei zeigte sich, dass die Delfine immer dann ihr Maul aufrissen - also ein "Lächeln" zeigten, wenn sie miteinander spielten. In vielen Fällen erwiderten die anderen Delfine das Lächeln sogar. Wenn die Delfine allein spielten, öffneten sie ihr Maul in der Regel nicht. Die Forschenden sagen, zum Spielverhalten gehören auch Sprünge aus dem Wasser oder freundschaftliche Rangeleien. Damit die Artgenossen das nicht als Angriff verstehen, müssen die Delfine irgendwie kommunizieren, dass sie nur spielen. Und das geht wohl über den lächelnden Gesichtsausdruck. Im Gegensatz zur Kommunikation über Unterwasser-Laute vermeiden die Tiere so auch, dass sie beim Spielen von Fressfeinden entdeckt werden. Ein ähnliches Verhalten kennt man übrigens auch von Wölfen und Menschenaffen.

