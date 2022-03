Delfin-Männchen zeugen die meisten Nachkommen, wenn sie beliebt sind.

Allerdings nicht beliebt bei den Weibchen, sondern bei ihren männlichen Artgenossen. Das hat ein internationales Forschenden-Team unter der Mitarbeit der Uni Zürich herausgefunden. Es hat 30 Jahre lang Delfin-Männchen in der australischen Shark Bay beobachtet und die genetischen Profile von mehr als 400 Delfinen für Vaterschaftsanalysen genommen. In der Shark Bay leben rund 85 männliche Delfine in komplexen sozialen Gruppen zusammen, in denen sie lebenslange Freundschaften pflegen.